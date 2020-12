Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau - Kolbingen, L 443) Zu schnell auf der mit Schnee bedeckten Fahrbahn unterwegs - rund 5000 Euro Schaden bei Unfall im Bereich der "Kolbinger Steige" (01.12.2020)

Mühlheim an der Donau - Kolbingen, L 443, Landkreis TuttlingenMühlheim an der Donau - Kolbingen, L 443, Landkreis Tuttlingen (ots)

Zwei beschädigte Autos und rund 5000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am frühen Dienstagmorgen zwischen Mühlheim an der Donau und Kolbingen auf der Landesstraße 443 ereignet hat. Eine 48-jährige Fahrerin eines Skodas war kurz nach 06 Uhr von Kolbingen in Richtung Mühlheim unterwegs. In einer scharfen 180 Grad - Kurve im Bereich der Kolbinger Steige geriet die Frau mit ihrem Wagen auf der mit Schnee bedeckten Straße geradeaus ins Rutschen und prallte dabei gegen einen entgegenkommenden Seat. Auch die Schutzplanken der Kurve wurden bei dem Unfall in Mitleidenschaft gezogen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

