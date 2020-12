Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Landkreis Konstanz) Schrauben auf der Zufahrt - Zeugenaufruf (30.11.2020)

StockachStockach (ots)

Am Montag hat ein Unbekannter in der Alemannenstraße auf der Zufahrt zu einem Firmengelände eine Vielzahl von Schrauben ausgelegt, die Schäden an Reifen von mehreren LKW verursacht haben. In den letzten Monaten kam es bereits häufiger zu ähnlichen Vorfällen. Hierbei entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Personen, die den Täter beobachtet haben oder Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 93910, in Verbindung zu setzen.

