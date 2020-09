Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (26.09.2020) zwei Männer im Alter von 26 und 27 Jahren festgenommen, die im Verdacht stehen, in einem Bekleidungsgeschäft an der Königstraße gemeinsam eine Jacke gestohlen zu haben. Die beiden Männer betraten gegen 18.15 Uhr das Geschäft, wo der 27-Jährige mit einer Jacke im Wert von rund 200 Euro in eine Umkleidekabine ging und dort offenbar die Sicherung entfernte. Das Sicherungsetikett übergab er seinem mutmaßlichen Mittäter, der es in einer Auslage versteckte. Nachdem sie den Laden verlassen hatten, sprachen Ladendetektive sie an und übergaben die Tatverdächtigen der alarmierten Polizei. Der 26-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der 27-jährige wohnsitzlose Algerier wurde am Sonntag (27.09.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.

