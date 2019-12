Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall mit Linienbus - Zehn Leichtverletzte

Münster-Nienberge (ots)

Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag (04.12., 15.17 h) auf der Hülshoffstraße wurden 10 Personen leicht verletzt.

Ein 58jähriger Busfahrer befuhr mit einem Gelenklinienbus die Hülshoffstraße in Fahrtrichtung Nienberge. In Höhe der Einmündung Isolde-Kurz-Straße kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Ampelmasten. Bei dem Verkehrsunfall wurden der Busfahrer und insgesamt 9 Fahrgäste im Alter von 14 bis 75 Jahren leicht verletzt. 3 Verletzte wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Bus war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hülshoffstraße in beide Fahrtrichtungen bis 19.00 h voll gesperrt.

