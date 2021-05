Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Die Polizei als Freund und Helfer: Wohnungstür musste eingetreten werden

Willich: (ots)

Zu einem Hilfeeinsatz der ganz besonderen Art rückten Einsatzkräfte der Polizeiwache Kempen in der Nacht zu Montag zur Büdericher Straße aus. Nachbarn hatten die Polizei am Sonntag gegen 23:30 Uhr alarmiert. Aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus hatte die Melderin anhaltende Hilfeschreie einer Frau vernommen. Die Einsatzkräfte lokalisierten die Wohnung und klopften mehrfach an der Tür. Diese wurde aber nicht geöffnet. Stattdessen schrie die Frau aus der Wohnung heraus, dass sie Hilfe benötige und die Polizisten endlich reinkommen sollten. Da die Frau die Tür nicht öffnete, traten die Einsatzkräfte sie auf und stürmten in die Wohnung. Hier trafen sie auf eine 15-Jährige, die in totaler Panik auf ihrem Bett stand und auf ein Etwas auf dem Boden deutete. Der Angreifer entpuppte sich als eine Spinne, weswegen die Jugendliche nach eigenen Angaben seit einer Stunde auf dem Bett gestanden und um Hilfe gerufen hatte. Die im selben Haus lebende Mutter hatte diese Rufe nicht gehört, nahm aber -von den Einsatzkräften aus ihrem Tiefschlaf gerissen - ihre Tochter in Empfang. Über das Schicksal der Spinne ist nichts bekannt....../ah (361)

