Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Am Montag stahl ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 15 Uhr bis 17 Uhr die Spendenbox eines Geschäfts an der Hans-Sachs-Straße. Die Box war mit einem Stahlseil gesichert, dass der Täter zuvor durchtrennte. Er entfernte sich unerkannt vom Tatort. Die Box sowie einiges an Münzgeld konnten am Folgetag, gegen 11 Uhr, an der Scharnhölzstraße aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

