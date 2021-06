Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Auto von Lkw touchiert

Recklinghausen (ots)

Auf der Emscher-Lippe-Straße kam es heute, um 11.35 Uhr, zu einen Unfall mit einer leicht verletzten Dattelnerin. Die 63-jährige Dattelnerin fuhr mit ihrem Auto auf der Emscher-Lippe-Straße in Richtung Schachtstraße. Eine 28-jährige Lkw-Fahrerin aus Rüthen bog aus einer Grundstückseinfahrt nach links auf die Emscher-Lippe-Straße ab und stieß dabei gegen die von rechts kommende Autofahrerin. Das Auto der 63-Jährigen drehte sich in Folge des Unfalls und kam dann auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Dattelnerin erlitt leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Rettungskräfte fuhren sie dorthin. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.

