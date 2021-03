Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Versuchter Wohnungseinbruch

Spelle (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag versucht, in ein Wohnhaus an der Klara-Terglane-Straße einzudringen. Nachdem es ihnen nicht gelungen ist, eine Erdgeschosswohnungstür des Mehrfamilienhauses aufzubrechen, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

