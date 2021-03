Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Sachschaden bei Ausweichmanöver

Nordhorn (ots)

Bereits am Mittwochmorgen vergangener Woche ist es auf dem Gildehauser Weg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 7.15 Uhr musste eine Autofahrerin in Höhe Twentenfeldweg einer Radfahrerin ausweichen, die unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Bei dem Ausweichmanöver touchierte das Auto einen Leitpfosten. Es entstand Sachschaden. Die unbekannte Radfahrerin fuhr unerlaubt weiter. Sie war etwa 40 Jahre alt und mit einer beige-braunen Jacke bekleidet. Sie war in Begleitung eines weiteren Radfahrers. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell