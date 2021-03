Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - 500 Tuner am Deverpark

Papenburg (ots)

Am Freitagabend haben sich rund um den Papenburger Deverpark erneut etwa 500 Mitglieder der Autotuningszene getroffen. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die Tuner waren vorwiegend aus den Landkreisen Leer, Emden, Oldenburg, Cloppenburg, Westerstede und aus den Niederlanden angereist. In der Vergangenheit waren einige der Teilnehmer durch teils massives Fehlverhalten im Straßenverkehr aufgefallen. Auch im Rahmen der gestrigen Veranstaltung mussten die Beamten insgesamt 27 Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten. Gegen sieben Personen wurden Platzverweise ausgesprochen. Die Polizei wird die Kontrollen im Rahmen der Tunertreffen in den kommenden Wochen weiterführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell