Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lorup - Einbruch in Kirche

Lorup (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in die Loruper Kirche an der Straße Kirchkamp eingebrochen. Sie entwendeten 16 Flaschen Wein und weitere Wertgegenstände. Die angerichteten Sachschäden werden auf etwa 2500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Werlte unter der Rufnummer (05951)995300 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell