Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Neun Firmentransporter aufgebrochen

Spelle (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag an der Robert-Bosch-Straße und am Löchteweg insgesamt neun Firmentransporter aufgebrochen. Sie entwendeten daraus hochwertige Werkzeuge im Gesamtwert mehrerer zehntausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell