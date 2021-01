Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Verkehrsunfallflucht

Hörstel (ots)

Am Dienstag (12.01) befuhr ein roter Lkw mit Anhänger gegen 05:40 Uhr in Hörstel die Laugestraße. Er beschädigte beim Abbiegen in die Glashüttenstraße einen Baum und ein Verkehrszeichen. Der Lkw entfernte sich in Richtung Rheiner Straße, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sowohl der Baum als auch das Verkehrszeichen mussten aufgrund der starken Beschädigungen entfernt werden. Es ist ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

