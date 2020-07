Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen

B14) Motorradfahrer zu schnell unterwegs (22.07.2020)

Emmingen-Liptingen (ots)

Einem Bußgeld und einem Fahrverbot sieht der 61 Jahre alte Lenker einer Honda entgegen, der bereits am Mittwoch, 22.07.2020, gegen 18.00 Uhr auf der Bundesstraße 14 zwischen den äußeren Talhöfen und dem sogenannten "Wehstetter Kreisel" durch Polizeibeamte des Polizeireviers Tuttlingen mit einer Geschwindigkeit von 150 km/h gemessen worden war. Der aus einem Nachbarlandkreis stammende Betroffene mit Wohnsitz im Kanton Graubünden in der Schweiz fuhr mit dem Kraftrad auf der Bundesstraße 14 aus Richtung Tuttlingen in Fahrtrichtung Meßkirch

