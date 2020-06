POL-WHV: Presse PK Varel 05.06.-07.06.2020

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Ladendiebstahl in Varel Varel - Bereits am Donnerstag, den 04.06.2020, kam es in Varel in der Obernstraße in der Zeit von 13.00 Uhr-13.15 zu einem Diebstahl von Bekleidungsstücken. Ein männlicher Täter (ca. 45 Jahre) betrat zur genannten Zeit in weiblicher Begleitung (ca. 30 Jahre) ein Bekleidungsgeschäft. Dabei wurden insgesamt 11 Poloshirts der Marken (Hugo Boss/Lacoste) unter einer Jacke versteckt. Beide Personen verließen danach das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Zeugen, die sich zum gleichen Zeitpunkt in dem Bekleidungsgeschäft aufgehalten haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkw Zetel- In der Nacht zu Samstag, wurde ein in der Lange Straße am Fahrbahnrand abgestellter Pkw mutwillig beschädigt. Beide Außenspiegel wurden durch Gewalteinwirkung unbrauchbar gemacht. Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen aufgefallen sein könnten, werden gebeten sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451/923-0 in Verbindung zu setzen.

Fahren unter Einfluss von Cannabis Varel-

Am Samstag, den 06.06.2020, kontrollierten Beamte gegen 00:39 Uhr eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus Varel in der Hellmut-Barthel-Straße. Bei der Kontrolle wurden Anzeichen einer Beeinflussung von berauschenden Mitteln festgestellt. Die Fahrzeugführerin räumte vor Ort den regelmäßigen Konsum von Betäubungsmitteln ein. Zudem wurden den Beamten zwei "Joints" übergeben. Von der Heranwachsenden wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wurden gegen die Fahrzeugführerin eingeleitet.

