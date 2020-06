Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 05.06. - 07.06.2020 Freitag - Sonntag

Jever/Schortens/Wangerland (ots)

Jever:

Einbruch und Sachbeschädigung bei einer Grundschule in Jever In der Nacht von Freitag auf Samstag verwüsteten zurzeit unbekannte Täter den Schulhof der Grundschule im Harlinger Weg in Jever. Zudem brachen die Täter einen Schuppen auf und versuchten in das Schulgebäude einzudringen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzten.

Sachbeschädigung an Pkw Am Samstag, gegen 01:07 Uhr wurden mehrere Personen in der Hohnholzstraße gesehen, die einen dort abgestellten Pkw beschädigten. Als diese von einer Anwohnerin angesprochen wurden, flüchteten sie vom Tatort.

Schortens:

Versuchter Einbruch in ein Brillengeschäft In der Nacht auf Samstag, versuchten unbekannte Täter, bei einem Optiker in der Menkestraße einzubrechen. Ob die Täter gestört wurden, kann zurzeit nicht gesagt werden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Schortens in Verbindung zu setzten.

Sachbeschädigung an Pkw In der Nacht auf Samstag wurden im Klein-Ostiemer-Weg in Schortens alle vier Reifen an einem Pkw zerstochen.

Wangerland:

Fahren ohne Fahrerlaubnis: Am Freitag, gegen 14:06 Uhr wurde ein 22jähriger Pkw-Fahrer aus Wilhelmshaven im Wangerland kontrolliert. Hierbei stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet.

