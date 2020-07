Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Brennende Wiese (31.07.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Zu einem Brand ausrücken mussten die Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr heute gegen 11 Uhr in Bereich des Warenbergs. Eine Anwohnerin aus der Straße "Rohrhardsbergweg" hatte Rauschschwaden und ein Knistern wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Wie sich herausstellte, brannte eine ca. 30 x 40 Meter große Wiesenfläche zwischen der Kreisstraße 5714 und dem Warenberg. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Die Brandursache ist zwar noch nicht geklärt, aber trotzdem mahnt die Polizei wegen der anhaltenden Trockenzeit um besondere Vorsicht. Jede noch so kleine offene Flamme, eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe, eine Glasscherbe, die durch den Brennglaseffekt ein Feuer verursachen kann oder auch ein in einer Wiese geparktes Auto mit heißem Katalysator, kann bei der momentanen Trockenheit fatale Folgen haben. Offenes Feuer in Wäldern ist absolut verboten, dies gilt auch für gemütliche Grillpartys.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell