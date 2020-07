Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen-Watterdingen, Lkrs. KN) Verdacht der Brandstiftung (31.07.2020)

Tengen-Watterdingen (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag, kurz vor 2 Uhr, wurde ein Brand eines landwirtschaftlichen Gebäudes in der Wannenstraße in Tengen-Watterdingen gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Brand in der mit Heu befüllten Scheune rasch löschen, so dass lediglich alt gelagertes Heu in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Scheune und die frisch eingelagerten Heuballen blieben unversehrt. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen, die Verdächtiges in der Nacht beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

