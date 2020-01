Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeug aus zwei Pkw gestohlen

Erkelenz-Tenholt (ots)

Zwei Fahrzeuge wurden in der Zeit zwischen dem 14. Januar (Dienstag) und 15. Januar (Mittwoch) durch unbekannte Täter aufgebrochen. Die Pkw waren auf dem Baaler Weg und auf der Straße In Tenholt abgestellt. In beiden Fahrzeugen waren die Handschuhfächer geöffnet und durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurden in beiden Fällen Werkzeuge und Werkzeugkisten entwendet.

