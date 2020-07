Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) Unfallflucht auf dem Kaufland-Parkplatz - Polizei bittet um Hinweise

Zimmern ob Rottweil (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein Unbekannter am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 08.20 Uhr und 09.20 Uhr, auf dem Kaufland-Parkplatz in der Raiffeisenstraße einen dort abgestellten Audi Q3 beschädigt. Ohne sich weiter um den am Fahrzeugheck des Audis entstandenen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nun ermittelt die Polizei Rottweil (0741 477-0) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell