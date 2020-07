Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Päckchen mit Drogen

Freiburg (ots)

Ein Päckchen mit mutmaßlichen Drogen ist am Mittwoch, 01.07.2020, in Jestetten abgefangen worden. Nach einem Hinweis überprüfte die Polizei den Inhalt des Pakets in Beisein des 19-jährigen Empfängers. Im Päckchen waren sogenannte "Research Chemicals", die nach derzeitigem Ermittlungsstand unter das Betäubungsmittelgesetz fallen dürften. Der Empfänger hatte sich die Substanzen im Internet bestellt, mit Bitcoins bezahlt und zu einem Paketshop schicken lassen.

