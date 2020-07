Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Granate bei Aufräumarbeiten gefunden

Freiburg (ots)

Eine Granate wurde am Mittwoch, 01.07.2020, in Klettgau-Erzingen bei Aufräumarbeiten gefunden. Gegen 18:20 Uhr war die Polizei über den Fund informiert worden. Der Neubesitzer der Immobilie war auf die augenscheinliche Mörsergranate in einem Werkzeugkeller gestoßen. Auch eine Schreckschußwaffe samt Munition lag dort. Die Entschärfer des Landeskriminalamtes wurden verständigt und sicherten die Granate. Dies wird wie die Schreckschußwaffe vernichtet. Weitere gefährliche Gegenstände wurden nicht gefunden.

