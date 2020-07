Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zwei E-Bikes gestohlen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 02.07.20, wurden aus Weil am Rhein zwei Diebstähle von E-Bikes gemeldet. Ein Rad der Marke Cube mit angebrachten schwarzen Satteltaschen wurde im Zeitraum von 9.30-10.15 Uhr vor dem Rheincenter entwendet. Das Rad hat einen Wert von etwa 2500 Euro. Ein weiteres E-Bike der Marke Haibike in der Farbe schwarz wurde zwischen 13.05 bis 13.25 Uhr im Bereich des Läublin Parks in Alt-Weil gestohlen. Dieses Rad hat einen Neuwert von etwa 6000 Euro. Beide Räder waren mittels Schloss gesichert. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht zu beiden Fällen mögliche Zeugen.

