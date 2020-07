Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Lkw verliert Steine auf der Autobahn - Unfall mit Sachschaden

Freiburg (ots)

Von der Ladefläche eines Klein-Lkw sind am Donnerstag, 02.07.20, gegen 11 Uhr, mehrere Steine auf die A98 bei Lörrach gefallen. Der Lkw fuhr von Lörrach in Richtung Rheinfelden, als mehrere Steine von der Ladefläche rutschen und auf die Autobahn fielen. Ein nachfolgender Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr die Steine, wodurch an seinem Hyundai ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand. Der Lkw-Fahrer wird wegen der mangelhaften Ladungssicherung angezeigt.

