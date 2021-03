Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Neun Firmentransporter aufgebrochen

Spelle (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangten in der Nacht zu Freitag im Gewerbegebiet Südfelde auf mehrere Firmengelände und brachen dort insgesamt neun Fahrzeuge gewaltsam auf. Die Taten in der Robert-Bosch-Straße sowie am Löchteweg dürften sich zwischen 02.00 -05.00 Uhr ereignet haben. In sämtlichen Fällen wurden hochwertige Arbeitsmaschinen aus den Firmentransportern entwendet. Es entstand hoher Sachschaden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 in Verbindung zu setzen.

