Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bockhorst - Zaun und Schild beschädigt

Bockhorst (ots)

Am Mittwoch kam es in Bockhorst an der Raiffeisenstraße zu einer Unfallflucht. In der Zeit von 12.30 beschädigte vermutlich ein LKW beim Wenden den Maschendrahtzaun sowie ein "Höhenangaben-Schild" einer dortigen Firma. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Der Verursacher hatte sich vom Unfallort entfernt. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg (04961-9260) in Verbindung zu setzen.

