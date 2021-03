Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Geldbörsen gestohlen

Haselünne (ots)

Am 1. März gegen 8.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter die Geldbörse einer älteren Dame auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Haselünne. Bereits am 10. Februar ereignete sich gegen 17 Uhr eine ähnliche Tat. In beiden Fällen bezahlten die Seniorinnen ihre Einkäufe an der Kasse und begaben sich unmittelbar zu ihren Pkw, wo sie den Diebstahl feststellten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Haselünne (05961/ 958700) in Verbindung zu setzen.

