Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf der BAB 2 bei Porta Westfalica

BielefeldBielefeld (ots)

FK / BAB 2 - Porta Westfalica - Auf der BAB 2, Richtungsfahrbahn Hannover, ereignete sich am Samstag, 09.01.2021, 10:40 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Porta/Minden und Veltheim ein Verkehrsunfall mit tödlichem Personenschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Fahrzeugführer aus Verl mit seinem Pkw BMW zunächst den rechten von drei vorhandenen Fahrstreifen. Beim Fahrstreifenwechsel vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen übersah er einen auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Pkw Skoda. Es ereignete sich eine Kollision zwischen den Fahrzeugen in dessen Anschluss der BMW den BMW über den rechten Fahrstreifen gegen die rechtsseitig befindliche Leitplanke drückte. Hier kam der Skoda zum Stehen. Der BMW schleuderte zurück auf den rechten Fahrstreifen und kollidierte hier seitlich mit der Fahrerseite mit einem dort fahrenden Lkw. Der BMW schob sich dabei unter den Auflieger des Lkw und wurde eingeklemmt. Mittels Einsatz von schwerem Gerät konnte die Feuerwehr den 51-jährigen BMW-Fahrer und dessen 18-jährigen Sohn aus dem Fahrzeug bergen. Beide Personen verletzten sich schwer und wurden nach notärztlicher Erstversorgung umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Dort verstarb der 51-Jährige am Nachmittag. Der 41-jährige Skoda-Fahrer aus Jüchen verletzte sich leicht, der 43-jährige, rumänische LKW-Fahrer blieb unverletzt. Während der ca. dreistündigen Unfallaufnahme wurden der rechte und mittlere Fahrstreifen eingezogen. Der Verkehr konnte auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeifließen. Es bildete sich kein erheblicher Rückstau.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell