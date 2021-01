Polizei Bielefeld

POL-BI: Schneefall sorgt am Freitag für Unfallserie im Zuständigkeitsbereich der Bielefelder Autobahnpolizei

BielefeldBielefeld (ots)

DV/BAB 2/BAB 33 - Schneefall sorgte am frühen Freitagabend für eine Unfallserie im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei Bielefeld. In dem Zeitraum von ca. 17:30 Uhr bis ca. 19:30 Uhr ereigneten sich insgesamt 16 Verkehrsunfälle, wobei hauptsächlich die A 2 sowie A 33 im südlichen Bereich des Teutoburger Waldes betroffen waren. Glücklicherweise blieb es überwiegend bei Sachschäden. Auf der A 33 musste aufgrund eines Unfalls die Richtungsfahrbahn Osnabrück zeitweise komplett gesperrt werden, da sich zwischen den Anschlussstellen Halle und Borgholzhausen ein Pkw Audi aus dem Hochsauerlandkreis mehrfach auf spiegelglatter Fahrbahn gedreht hatte. Auch die Gegenrichtung wurde durch die Autobahnpolizei für die Bergung eines schwer beschädigten Pkw zwischen Borgholzhausen und Halle voll gesperrt. Ein Pkw Volvo hatte sich aufgrund von Glätte mehrfach gedreht und schlug anschließend linksseitig in die Mittelschutzplanke ein. Dadurch staute sich der Verkehr zeitweise auf eine Länge von 6 Kilometer. Der folgenschwerste Unfall ereignete sich aus der A 2 zwischen den Anschlussstellen Rheda und Gütersloh. Gegen 18:10 Uhr kam eine 20-jährige BMW Fahrerin aus dem Kreis Gütersloh nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie kam schließlich in einem rechts neben der Autobahn befindlichen Grünstreifen zum Stehen. Der BMW wurde zwischen Bäumen eingekeilt. Durch die Feuerwehr Gütersloh musste die junge Frau aus ihrem Pkw befreit werden. Für die Bergung war er erforderlich mehrere Bäume zu fällen. Im Anschluss wurde die schwer verletzte Frau mit einem Rettungswagen in ein Gütersloher Krankenhaus verbracht, wo sie stationär verblieb. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die junge Frau mit Sommerreifen unterwegs war. Für die Dauer der Bergung und Unfallaufnahme wurden 2 Fahrstreifen in Richtung Hannover gesperrt. Dadurch staute sich der Verkehr zwischenzeitlich auf 4 Kilometer Länge. Durch die Unfallserie kam es zu erheblichen Sachschäden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell