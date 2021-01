Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannter beschädigt geparkten PKW

BielefeldBielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Am Mittwochvormittag meldete eine 45-jährige Bielefelderin der Polizei eine Verkehrsunfallflucht in der Kammerichstraße, Höhe Nordfeldweg. Der Unfallverursacher ist bislang unbekannt.

Gegen 09:15 Uhr meldete sich die Bielefelderin bei der Polizei, um einen Unfallschaden an ihrem VW Tiguan zur Anzeige zu bringen. Am über Nacht geparkten PKW hatte die Bielefelderin am Morgen die ausgeprägten Unfallspuren festgestellt. Die Beamten beziffern den Schaden auf rund 7000 Euro.

Der Tatzeitraum kann auf den 05.01.2021, 21:00 Uhr, und den 06.01.2021, 08:30 Uhr, eingegrenzt werden. Nach Auswertung der Spuren könnte der Unfallverursacher den geparkten PKW bei einem Wendevorgang mit einem anderen KFZ beschädigt haben.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen zum Unfallgeschehen an das zuständige Verkehrskommissariat 1 unter: 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell