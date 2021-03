Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Müllfahrzeug abgebrannt

Werlte (ots)

Am Freitagmittag ist es auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebes an der Straße Am Zirkel zum Brand eines Müllfahrzeuges gekommen. Der Lkw brannte vollständig aus. Die Feuerwehr Werlte konnte die Flammen komplett ablöschen. Verletzt wurde niemand. Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.

