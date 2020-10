Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Durch Anwesenheit provoziert gefühlt

Kaiserslautern (ots)

Weil er sich provoziert fühlte, hat ein junger Mann am Montagnachmittag am Willy-Brandt-Platz zugeschlagen. Gegen 14.30 Uhr geriet der 18-Jährige mit einem anderen jungen Mann in Streit - und schlug zu. Das 23-jährige Opfer alarmierte die Polizei und konnte die Beamten vor Ort zum Täter führen, der sich immer noch am Treppenaufgang aufhielt.

Darauf angesprochen, räumte der 18-Jährige die Tat ein. Er gab an, dass es in der Vergangenheit immer wieder zu Auseinandersetzungen mit dem 23-Jährigen gekommen sei. Diesmal habe er sich durch seine Anwesenheit provoziert gefühlt.

Auf den jungen Mann kommt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung zu. Außerdem erhielt er einen Platzverweis. |cri

