Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dubioses Gewinnversprechen

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Mit einem Gewinnversprechen wollten Betrüger einen Mann aus Rodenbach hereinlegen. Er durchschaute die Masche aber und ließ sich nicht darauf ein.

Wie der Mann am Montagabend der Polizei meldete, hatte er am Mittag eine E-Mail erhalten, in der ihm eine "Fond-Auszahlung" in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt wurde.

Der Gewinn würde auf eine neue ausgestellte Visa-Karte ausbezahlt werden. Dafür sollte der Mann lediglich ein paar persönliche Daten mitteilen. - Der Rodenbacher erkannte jedoch die Betrugsabsicht und seine Daten nicht preis. Jetzt ermittelt die Kripo nach dem Absender der E-Mail. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell