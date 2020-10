Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erpressung via Social Media

Kaiserslautern (ots)

Zusammen mit seiner Freundin ist ein junger Mann aus dem Stadtgebiet am Montagabend zur Polizei gekommen, um Anzeige wegen Erpressung zu erstatten. Wie das Paar zu Protokoll gab, hatten beide über ein soziales Netzwerk von einem unbekannten Konto zwei Bilder erhalten - auf einem war der 24-Jährige zu sehen, auf dem anderen ein entblößtes männliches Geschlechtsteil.

Dazu erhielt der junge Mann eine Nachricht in englischer Sprache, in der er aufgefordert wurde, 100 Euro zu bezahlen - andernfalls würden die Bilder an weitere Personen in seinem Freundes- und Bekanntenkreis versendet. Der 24-Jährige entschloss sich, der Zahlungsaufforderung nicht nachzukommen, sondern stattdessen die Polizei einzuschalten.

Woher die Bildaufnahmen stammen, ist bislang unklar. Die Ermittlungen laufen. |cri

