Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Scheibe an Auto eingeschlagen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben am Montag im Stadtteil Morlautern ein Auto malträtiert. Zwischen 11 und 13.30 Uhr schlugen die Unbekannten in der Haselstraße an dem Peugeot die Scheibe an der Beifahrertür ein.

Gestohlen wurde - nach den bisherigen Erkenntnissen - aus dem Innenraum nichts. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Der Pkw war zur fraglichen Zeit in Höhe des Hauses Nummer 1 abgestellt. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, können sich unter Telefon 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 melden. |cri

