Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht auf Metzgerei-Parkplatz in Schönaich; Unfallzeugen in Leonberg gesucht; Motorrad in Weil der Stadt gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Schönaich: Unfallflucht auf Metzgerei-Parkplatz

Ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker an einem BMW, der am Dienstag in der Wettgasse in Schönaich auf dem Parkplatz einer Metzgerei abgestellt war. Zwischen 14:30 Uhr und 14:40 Uhr stieß der Unbekannte vermutlich beim Ausparken gegen den BMW und fuhr anschließend davon. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt der Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031 67700-0, entgegen.

Leonberg-Eltingen: VW Golf beschädigt

Nach einer Unfallflucht, die am Mittwoch zwischen 10:00 Uhr und 15:45 Uhr in der Glorstraße in Leonberg-Eltingen begangen wurde, sucht die Polizei nach Hinweisgebern. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Vorbeifahren gegen einen geparkten VW Golf. Hierbei wurde das linke Fahrzeugheck beschädigt. Ohne sich im Anschluss um den Sachschaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Fahrzeuglenker geben können, melden sich bitte unter der Tel. 07152 605-0 beim Polizeirevier Leonberg.

Weil der Stadt-Münklingen: Motorrad gestohlen

Am Dienstag zwischen 18:15 Uhr und 18:45 Uhr hatte es ein bislang unbekannter Dieb auf ein Motorrad abgesehen, das in der Neuhauser Straße in Weil der Stadt-Münklingen abgestellt war. An der genannten Örtlichkeit wurde das mit einem Lenkradschloss gesicherte Motorrad auf noch ungeklärte Art und Weise entwendet. Hierbei handelt es sich um ein Motorrad der Marke Suzuki XT 125. An dem orangefarbenen Zweirad mit schwarzer Folie war ein Calwer Kennzeichen (CW) angebracht und hat einen Wert von etwa 1.300 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033 5277-0, in Verbindung zu setzen.

