Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Brand am alten Sägewerk

Meppe (ots)

Polizei und Feuerwehr mussten am Samstagabend zu einem Brand an die Riedemannstraße ausrücken. Aus bislang unbekannter Ursache war dort, auf dem Gelände des alten Sägewerks, gegen 21.15 Uhr, ein Haufen aus alten Autoreifen und sonstigem Unrat in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte die Flammen komplett ablöschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt.

