POL-PDKO: Personenfahndung im Hunsrück, Gemarkung Wahlbach

Heute um 14:35 Uhr entzog sich ein weißer Mercedes auf der A61 einer beabsichtigten Verkehrskontrolle durch die Polizei. Das Fahrzeug flüchtete über die B50 in die Gemarkungen Rheinböllen/Wahlbach. In der Gemarkung Wahlbach wurde der weiße Mercedes im Rahmen der Fahndung ohne Insassen angetroffen. Der Grund der Flucht und die Hintergründe zur Fahrzeugbesatzung sind unklar, die polizeiliche Fahndung dauert an. Wir bitten aktuell von weitern Nachfragen abzusehen, es wird nachberichtet.

