POL-RTK: Trunkenheitsfahrt, Verkehrsunfall und Straßenverkehrsgefährdung - Zeugenaufruf

Bad Schwalbach (ots)

Am Samstagabend gefährdete ein unter Alkoholeinfluss stehender Fahrzeugführer auf der Fahrt von Taunusstein-Orlen nach Hünfelden-Ohren mehrere Verkehrsteilnehmer und verursachte auf der Strecke mindestens einen Verkehrsunfall. Etwa gegen 16:35 Uhr fuhr ein 52-jähriger Hünfelder mit seinem silberfarbenem Mitsubishi Colt von Taunusstein Orlen über die B 417 Richtung Limburg, dann anschließend weiter über Hünstetten-Bechtheim nach Hünfelden-Ohren. Hierbei fuhr er immer wieder in den Gegenverkehr und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Der Fahrer konnte anschließend von der Polizei zu Hause in seiner Wohnung angetroffen werden. Er musste mit zur Polizei und sich dort einer Blutentnahme unterziehen. Sein Auto wies an der Beifahrerseite frische Unfallbeschädigungen auf. Eine Unfallstelle ist bislang nicht bekannt.

Da beim Überfahren einer Verkersinsel auch noch eine größere Ölspur hinterlassen wurde, musste zudem die Feuerwehr zu deren Beseitigung alarmiert werden.

Zeugen oder Geschädigte, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter Tel.-Nr.: 06126-93940 in Verbindung zu setzen.

