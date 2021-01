PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Geldautomat gesprengt

Bad Schwalbach (ots)

In einem Idsteiner Einkaufsmarkt wurde in der Nacht zum Samstag ein Geldautomat gesprengt. Gegen 03:50 Uhr ging bei einem Sicherheitsdienst ein Einbruchalarm aus einem Einkaufmarkt ein. Als nur kurze Zeit später die alarmierte Idsteiner Polizei am Tatort eintraf, war bereits alles schon geschehen: Der Eingangsbereich war aufgebrochen und ein Geldautomat im Kassenbereich aufgesprengt worden. Über die Höhe der erbeuteten Geldsumme sowie Sachschäden können noch keine Angaben gemacht werden. Der Einkaufsmarkt konnte nach erfolgter Spurensicherung und Reinigung seinen Betrieb wieder aufnehmen.

Die Kriminalpolizei in wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein, Tel.-Nr.: 06126-93940 oder dem Polizeipräsidium in Wiesbaden, Tel.-Nr.: 0611-345-0' in Verbindung zu setzen.

gef.: Bischoff, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell