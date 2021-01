PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person in Taunusstein-Wehen

Bad Schwalbach (ots)

Am heutigen Tag kam es gg. 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Oberen Waldstraße in Taunusstein-Wehen, bei dem ein 63-jähriger Lkw-Fahrer aus Deutschland ums Leben kam. Der Mann war vermutlich damit beschäftigt, den geparkten Anhänger seines Lkw an die Zugmaschine anzukoppeln, als er aus bisher ungeklärter Ursache zwischen beiden Fahrzeugen eingeklemmt und tödlich verletzt wurde.

Für Bildaufnahmen der Unfallstelle wurde die Drohne des Polizeipräsidium Westhessen eingesetzt. Ein Sachverständiger wurde zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens hinzugezogen. Der Lkw und der Anhänger wurden zu Untersuchungszwecken sichergestellt. Der Bereich der Unfallstelle war zum Zwecke der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten bis um 17 Uhr gesperrt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Schwalbach, unter der Rufnummer 06124/ 7078-0, in Verbindung zu setzen.

Gefertigt: Imhof, PHK

