PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Pkw prallt gegen Baum - Fahrer eingeklemmt

Bad Schwalbach (ots)

Am Dienstagabend wurde ein 33 Jahre alter Fahrer aus Eppstein auf der L 3011 bei Idstein-Heftrich bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Fahrer geriet auf der Strecke zwischen Heftrich und Elhalten im Ausgang einer Kurve aus bislang unbekannter Ursache ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Skoda gegen einen Baum. Dabei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in eine Frankfurter Klinik geflogen. Die Strecke war für die Zeit der Bergungsmaßnahmen von 21:30 - 22:50 Uhr gesperrt. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000, -- EUR. Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation in Idstein, Tel.-Nr.: 06126-93940

