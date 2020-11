POL-LIP: Lage. Katalysatordieb lässt Werkzeug zurück.

Polizei Lippe

Ein bislang unbekannter Dieb versuchte am frühen Freitagmorgen den Katalysator eines "In den Ellern" geparkten Opel Zafira zu stehlen. Dazu hatte er den auf dem Hof eines Hauses geparkten Wagen mit einem Wagenheber angehoben. Als Zeugen den Mann zwischen 4 und 4:15 Uhr ansprachen, flüchtete er ohne den Wagenheben. Außerdem ließ er auch einen Rohrschneider zurück. Der Mann ist etwa 1,80 m groß und schlank. Er trug zur Tatzeit helle Kleidung. Das Kriminalkommissariat 2 in Detmold bittet um Hinweise zu dieser aber auch zu gleichgelagerten Taten. Bitte melden Sie Verdächtiges unter der Rufnummer 05231/6090.

