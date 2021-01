PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: 4 Verletzte bei Unfall auf B 275

Bad Schwalbach (ots)

Am Sonntag kam es auf der B 275 zwischen Niederems und Reichenbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem 4 Personen verletzt wurden. Gegen 11:45 Uhr fuhr ein 52 Jahre alter Fahrer aus Oberursel mit 2 weiteren Insassen in seinem Peugeot auf der B 275 von Niederems in Richtung Reichenbach. An einer kurvigen Steigung geriet er in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegenkommenden Seat der 19-jährigen Fahrerin aus Waldems zusammen. Alle beteiligten Insassen verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht, die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000, -- EUR. Die B 275 war bis zum Abschluss der Bergungsmaßnahmen um 13:15 Uhr voll gesperrt.

