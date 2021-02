Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

56332 Burgen (ots)

Am 29.01.2021 kam es um 20.51 Uhr in der Ortslage Burgen auf der B 49 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Fußgänger wurde von einem Transporter mit Anhänger erfasst. Hierbei wurde der Fußgänger schwer verletzt. In dieser Sache werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizeiwache in Brodenbach, Tel.: 02605 98021510, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell