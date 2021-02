Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unter Alkohol gefahren

Lahnstein (ots)

In der vergangenen Nacht wurde um 01:25 Uhr in der Bodewigstraße ein PKW kontrolliert. Bei dem 47-jährigen Fahrer konnte Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein vor Ort durchgeführter Alcotest erbrachte einen Wert von 1,07 Promille. Da sich dies unter dem Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit von 1,1 Promille bewegte und keine "Ausfallerscheinungen" zu bemerken waren wurde zwar eine Blutentnahme durchgeführt, jedoch keine Strafanzeige vorgelegt. Sollte sich der Wert bei der Blutuntersuchung bestätigen liegt eine Ordnungswidrigkeit vor. Diese wird beim erstmaligen Verstoß mit einer Geldbuße von 500,-EUR und einem Monat Fahrverbot geahndet.

