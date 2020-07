Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Trunkenheit im Verkehr

Wismar (ots)

Am vergangenen Wochenende leitete die Wismarer Polizei zwei Ermittlungsverfahren gegen Autofahrer wegen Trunkenheit im Verkehr ein. So ergab der Atemalkoholtest eines 33-jährigen Deutschen am Abend des 03. Juli in Jesendorf einen Wert von 1,6 Promille. Als die Polizisten ihm eine Blutprobe ankündigten und ihn desbezüglich baten in den Streifenwagen einzusteigen, versuchte er davonzulaufen. Er konnte jedoch nach wenigen Metern eingeholt und die Blutprobenentnahme in der Folge von einem Arzt durchgeführt werden. Der Führerschein des 33-Jährigen wurde sichergestellt.

Am frühen Abend des 04. Juli erhielt die Polizei in Wismar einen Hinweis auf einen BMW, der sich in auffälliger Art und Weise fortbewegen würde. Um 18:00 Uhr konnte die Polizei das verdächtige Fahrzeug auf der Westtangente anhalten und die 56-jährige deutsche Fahrerin einer Kontrolle unterziehen. Dabei wies die Frau deutliche Anzeigen eines vorausgegangenen Alkoholkonsums auf. Ein Test bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 3,26 Promille. Auch in diesem Fall erfolgte eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell