Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Festnahme nach Verkehrskontrolle

Kirch Stück (ots)

Am Vormittag des 05. Juli führten Beamte des Polizeireviers Gadebusch eine Verkehrskontrolle in der Ortslage Kirch Stück durch. Gegen 10:30 Uhr wurden die Polizisten dabei auf einen ihnen bekannten 59-jährigen deutschen Autofahrer aufmerksam und hielten ihn an. Als die Beamten sich seinem Fahrzeug näherten, äußerte der Mann spontan: "Jetzt habt ihr mich. Mal verliert man und mal gewinnt man". Im Verlauf der folgenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann zur Festnahme ausgeschrieben war und gegen ihn mehrere Haftbefehle vorlagen. Darüber hinaus war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, sein Mercedes nicht zu zugelassen und die auf seinen amtlichen Kennzeichen befindlichen Plaketten gefälscht. Der 59-Jährige wurde festgenommen und an die Justiz überstellt. Zudem erwartet ihn nun ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen die Abgabenordnung und das Pflichtversicherungsgesetz.

