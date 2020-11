FW-BO: Feuer in einer Schultoilette Bochum Altenbochum

Feuerwehr Bochum

Um 12:20 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr ein Notruf, dass es in einer Toilette einer Schule an der Wasserstraße in Altenbochum brennt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Schule bereits geräumt und das Feuer durch eine Lehrkraft, die auch als Sicherheitsbeauftragter bestellt ist, mit einem Pulverlöscher gelöscht. Es brannten in einer Toilette im zweiten Obergeschoss Papierhandtücher in einem Abfallkorb und darüber montiertes Mobiliar. Ein unter Atemschutz vorgehender Trupp führte eine Nachschau durch und lüftete den betroffenen Gebäudeteil. Die Toilette ist durch das Brandgeschehen nicht mehr nutzbar. Der Einsatz mit 20 Einsatzkräften war um 13:00 Uhr beendet. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

