FW-BO: Ausgelöster Heimrauchmelder

Die Feuerwehr Bochum wurde gegen 16:00 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder nach Dahlhausen in den Horkensteinweg alarmiert. Ein aufmerksamer Nachbar hörte das Piepen des Melders. Vor Ort wurde eine Verrauchung einer Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses festgestellt. Da niemand die Tür öffnete, wurde sie durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet. Ein Trupp unter Atemschutz und mit einer Angriffsleitung konnte angebranntes Essen in einem Backofen feststellen. Personen befanden sich nicht in der Wohnung. Nach dem der Backofen samt verkohltem Inhalt ins Freie verbracht war, wurde die Wohnung belüftet und die Wohnungstür wieder in Stand gesetzt. Nach rund einer Stunde konnten die 14 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst die Einsatzstelle der Polizei übergeben und wieder zu Ihrer Wache zurück kehren.

